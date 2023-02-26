2023/02/26 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، على ضرورة العمل على وحدة الصف الفيلي.وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” رئيس تيار الحكمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الحكيم يشدد بضرورة العمل على وحدة الصف الفيلي المركز الخبري الوطني.

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