2023/02/26 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، قرب التعاون مع شركات كبرى للشروع بإجراءات اتمتة وزارته خلال المرحلة المقبلة.وقال الاسدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي: “اتمتة” الوزارة ستنفذ قريباً بالتعاون مع شركات كبرى المركز الخبري الوطني.

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