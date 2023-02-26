2023/02/26 | 20:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lscr19_gbhM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء سعد معن: تم إلقاء القبض على والد الأطفال ال3 بعد ملاحقة أمنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء سعد معن: تم إلقاء القبض على والد الأطفال ال3 بعد ملاحقة أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).