العمل تطلق حملة بحث كبيرة عن العوائل الفقيرة في مدينة الصدر

2023/02/26 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حملة بحث كبيرة عن العوائل الفقيرة في مدينة الصدر شرقي بغداد ابتداء من اليوم الاحد.واوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، احمد الموسوي، في بيان تلقته ايرث نيوز انه “تنفيذا لتوجيهات الوزير احمد الاسدي انطلقت حملة بحث ميداني لمدينة الصدر شملت جميع قطاعات المدينة”.واشار الى ان “فرق البحث […]

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