2023/02/26 | 20:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يعاني مواطنون من مراجعات إصدار جواز السفر، وعدم توفره، فيما بررت...

ظهرت المقالة مراجعات اصدار جواز السفر تنهك المواطنين..



والجهات الرسمية تبرّر شحتها أولاً على المسلة.

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