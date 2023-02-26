2023/02/26 | 20:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدداً من...

ظهرت المقالة السوداني: شمول ميسان بالمشاريع الاستثمارية وجهود لمعالجة شح المياه أولاً على المسلة.

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