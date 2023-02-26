شرطة النجف تكشف تفاصيل جريمة قتل في المحافظة

2023/02/26 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة النجف، الأحد، تفاصيل جريمة قتل في المحافظة.

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