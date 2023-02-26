توب 5: اجتماع فلسطيني إسرائيلي بالعقبة.. ووفد برلماني عربي يزور سوريا

2023/02/26 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من نتائج الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي في مدينة العقبة بالأردن إلى مقتل عشرات المهاجرين في تحطم قارب قبالة سواحل إيطاليا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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