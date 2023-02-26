2023/02/26 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون موازنة 2023.

وقال صباح في بيان، إن "وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع اليوم في بغداد، مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "بعد التباحث حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، تم التوصل لاتفاق مبدئي حول مشروع قانون موارنة 2023"، مشيراً إلى أن "الأجواء كانت إيجابية بين الطرفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وأربيل تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" حول موازنة 2023 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وأربيل تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" حول موازنة 2023 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).