السوداني والحميدي يناقشان خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي

2023/02/26 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مدير عام صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية".

كذلك ناقش اللقاء، "خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي، وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي، بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق".

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