شاهد بالفيديو.. مدينة خانقين.. صورة عن التعايش والمحبة في العراق

2023/02/26 | 21:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DJYqyAghTRo

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