2023/02/26 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4-ZHRv64XpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || الحلبوسي يلتقي الاسد ويؤكد تضامن الاتحاد البرلماني مع سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || الحلبوسي يلتقي الاسد ويؤكد تضامن الاتحاد البرلماني مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).