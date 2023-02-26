القانونية النيابية: ننتظر حدوث توافقات حول قانون الانتخابات

2023/02/26 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو اللجنة القانونية النيابية احمد الوطيفي، ان هناك حراكا برلمانيا من اجل إيجاد توافقات سياسية حول قانون الانتخابات والنظام الذي سيتم اجراؤها وفقه.

وقال الوطيفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “معظم الأطراف السياسية عازمة على إيجاد تغيير في قانون الانتخابات من خلال المجيء بنظام انتخابي مستقر نسبيا، من اجل القضاء على ظاهرة التعددية”.

وأضاف ان “الكثير من المقترحات سيتم طرحها داخل اللجنة القانونية من اجل الاتفاق على بعضها والمضي بها من اجل التصويت عليها داخل البرلمان، بهدف تطبيق النظام الانتخابي على انتخابات مجلس النواب وكذلك مجالس المحافظات”.

وبين ان “الفترة المقبلة ستشهد العديد من المقترحات من اجل إيجاد توافقات بين الأطراف السياسية حول قانون الانتخابات والنظام الذي ستجرى عليه، اذ يأتي هذا الحراك من اجل تعزيز ثقة المواطن باحداث التغيير الذي يطمح اليه”.

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