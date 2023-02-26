مكتب السوداني يصدر تنويهاً

2023/02/26 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاحد، من وجود من يدّعي تمثيله لمكتب رئيس الوزراء ويقوم بنقل أخبار عارية عن الصحة هدفها التشويش وخلط الأوراق.

وقال المكتب في بيان “نهيب بوسائل الإعلام كافة، توخي الدقّة لوجود من يدّعي تمثيله لمكتب رئيس الوزراء ويقوم بنقل أخبار عارية عن الصحة هدفها التشويش وخلط الأوراق”.

واضاف “نؤكد ضرورة التعامل فقط مع المنصّات الإعلامية الرسمية المعروفة”.

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