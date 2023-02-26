وزير الزراعة: التجاوز

2023/02/26 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الزراعة عباس جبر العلياوي اليوم الأحد، عن تأخر الرية الأخيرة التي تحتاجها الأراضي المزروعة بالحنطة، بسبب تجاوز مزراعين وزراعتهم 2.5 مليون دونم خارج الخطة الزراعية.

وقال العلياوي لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتفاق على الخطة الزراعية مع وزارة الموارد المائية كان مليونين ونصف حنطة وشعير، لكن الواقع الفعلي تجاوز المليونين ونصف من خلال الأراضي المروية من وزارة الموارد والكثير من الفلاحين قاموا بالزراعة خارج الخطة وبتالي تسبب في تأخير الرية الأخيرة للأراضي التي تم الاتفاق عليها مع المزارعين".

واضاف أنه "نأمل من وزارة الموارد المائية توفير الرية الأخيرة للمزارعين للحصول على موسم زراعي متميز حسب قوله"، مؤكدا "عدم وجود كمية واضحة لاستحقاق العراق المائي تسبب في قلة الخزين لدى وزارة الموارد".

وكان وزير الموارد المائية عون ذياب قد أكد لبغداد اليوم في وقت سابق من اليوم، وجود تجاوز بزراعة 2.5 مليون دونم خارج الخطة الزراعية، بالاضافة الى الـ2.5 مليون دونم المتفق عليها، مايعني ان الزراعة المتجاوزة بلغت ضعف الخطة المتفق عليها.

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