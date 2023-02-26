حكومة إقليم كردستان تعلن الوصول لاتفاق مبدئي مع بغداد حول مشروع الموازنة

2023/02/26 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس ديوان حكومة اقليم كردستان، أوميد صباح، عن توصل حكومة كردستان "لاتفاق مبدئي" مع الحكومة الاتحادية بخصوص حصة الاقليم من الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣.

وقال صباح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع اليوم في بغداد، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني" واصفاً أجواء الاجتماع بـ"الإيجابية جداً".

وكان وفد من حكومة اقليم كردستان قد وصل الى العاصمة بغداد منذ أيام ويجري مفاوضات مع الجهات الحكومية المختلفة لبحث جملة ملفات عالقة بينها النفط والغاز وحصة الاقليم من موازنة 2023.

وأشار بيان لحكومة الاقليم الى "وجود تفاهم على المبادئ العامة لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات والاجتماعات وستبدأ اللجنة المشتركة العمل خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين الجانبين".

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