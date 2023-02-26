2023/02/26 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالون بغداد يضيّف صباح عطوان: حديث عن أثر المسرح العمالي في ذاكرة الخشبة بغداد – ياسين ياس – سمير ياس العبيدي ضمن الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة بغداد ضيف صالون بغداد المسرحي بالتعاون مع مؤسسة النهرين الكاتب الكبير صباح عطوان، الذي عرف بغزارة نتاجه الابداعي الدرامي في الاذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما للحديث عن تجربته في […]

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