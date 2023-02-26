2023/02/26 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض فني لمدارس إبتدائية النجف – سعدون الجابري أقام قسم النشاط الرياضي و المدرسي في مديرية تربية النجف معرضاً فنياً لرسوم التلاميذ في المدارس الإبتدائية النخبة في المحافظة، و بمشاركة أكثر من80 مدرسة بواقع4 لوحات لكل مدرسة.و قد فتتح المعرض معاون المدير العام للشؤون الفنية عبد الرزاق الزيدي، و بحضور عددٍ من مشرفي و […]

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