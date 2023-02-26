2023/02/26 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكريات مع آزادوهي صاموئيل دبي – محسن حسين عرفت الفنانة الكبيرة الراحلة ازادوهي مع الفنانة الراحلة زينب خلال عملي في صحيفة الشعب.واذكر انني التقيت بهما كثيرا في فينا في صيف عام 1959 حين حضرت مهرجان الشباب العالمي وكانت زينب وازادوهي هناك ايضا وكنا نلتقي في معظم الايام. وفي تلك الايام عرفت ازادوهي عن قرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات مع آزادوهي صاموئيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات مع آزادوهي صاموئيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).