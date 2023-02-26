"سباعية تاريخية".. الهلال السعودي يكتسح الدحيل القطري

2023/02/26 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الهلال السعودي، حامل اللقب، فوزاً تاريخياً على مضيفه الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، الأحد، ليخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، وملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني.

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