مانشستر يونايتيد يُتوج بطلاً لكأس رابطة الاندية الانكليزية على حساب نيوكاسل

2023/02/26 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنكليزية بعد فوزه على نيوكاسل 2-0 في النهائي الذي جرى على استاد ويمبلي الشهير الأحد.وسجل للشياطين الحمر؛ النجم البرازيلي كاسيميرو 33، وهداف الفريق ماركوس […]

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