نائب: خروقات الأمن في ديالى تستغل سياسياً.. سيطراتها بلا كاميرات!َ

2023/02/26 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد النائب عن محافظة ديالى، صلاح الزيني، اليوم الأحد، أن المحافظة تفتقد لوسائل الدفاعات الأمنية الحديثة، فيما أشار إلى أن هنالك مساحات واسعة غير ممسوكة من قبل الأمن.

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