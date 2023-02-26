2023/02/26 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أنها أصدرت قرارا بمنع استيراد الدواجن من 4 دول سجلت إصابات بإنفلونزا الطيور.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي للوكالة الرسمية إن” الوزارة أصدرت قرارا وجهته إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والجهات المعنية بمنع استيراد الدواجن بأنواعها كافة من تركيا ورومانيا والنمسا وبوليفيا، كون تلك الدول سجلت إصابات مثبتة بمرض إنفلونزا الطيور”.وأشار إلى، أن” الدواجن المتوفرة في الأسواق المحلية لا خطر عليها وخضعت جميعها للفحوصات”، مبينا، أن” منع الاستيراد من تلك الدول لن يكون له أي أثر على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والوزارة تعمل على ذلك”.

التالي

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



التربية تعلن ضوابط اشتراك طلبة وتلاميذ المراحل الدراسية المنتهية في الامتحانات العامة

منذ 4 ساعات

مواقع التواصل تتداول بكثافة صورة لقاء الحلبوسي بالأسد في سوريا

منذ 4 ساعات

الإعمار تكشف عن أكبر حملة لفك الاختناقات المرورية ببغداد والمحافظات

منذ 5 ساعات

بالوثيقة..



توجيهات صارمة لمدراء الاتصالات والمعوماتية كافة

منذ 6 ساعات

بالوثيقة..



نقابة أطباء الأسنان تغلق عياداتها غدا في عموم العراق

منذ 7 ساعات

وزارة البيئة تباشر بتنفيذ توجيهات السوداني الخاصة بدعم المتقاعدين

منذ 8 ساعات

وزيرة الهجرة: شمول 2006 أسر عائدة في سنجار بمنحة العودة

منذ 10 ساعات

الرشيد يضع آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين

منذ 10 ساعات

تسجيل هزة أرضية في الأنبار

منذ 11 ساعة

مجلس الخدمة يعلن بدء توزيع القرعة الالكترونية الخاصة بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توجه بمنع استيراد الدواجن من 4 دول بسبب إنفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توجه بمنع استيراد الدواجن من 4 دول بسبب إنفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).