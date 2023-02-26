السورجي: لايوجد اي اتفاق على الملف النفطي بين بغداد واربيل

2023/02/26 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عدم وجود اتفاق بين بغداد واربيل حول الملف النفطي، نافيا في الوقت ذاته ان يكون الإقليم سببا في تعطيل ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المعلومات تفيد بعدم توصل بغداد واربيل الى اتفاقات بشأن الملف النفطي على الرغم من المتحدث باسم الإقليم قد بين ان هناك اتفاق مع المركز على الملف المذكور”، لافتا الى ان “الإقليم لم يكن عائقا امام انجاز ملف الموازنة”.

وأضاف ان “الوفد المفاوض لبغداد لم يشهد تواجد الاتحاد الوطني الكردستاني، ولم يصل الى نتائج بشأن الاتفاق النفطي خصوصا ان بغداد تريد تسليم النفط من كردستان الى شركة سومو ومن ثم يحصل الإقليم على المبالغ، على ان يعطي الإقليم بيانات واضحة وشفافة حول كمية التصدير والعائدات وبعدها يتم تخصيص ميزانية الى الإقليم”.

وبين ان “الوفد المفاوض لبغداد يعد وفداً لحكومة الإقليم لكنه في الوقت ذاته يمثل وفد حزبي كونه مكون من الحزب الديمقراطي وحركة التغيير فقط ولم يشهد حضور الاتحاد الوطني”.

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