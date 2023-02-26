2023/02/26 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bMfsPc7rl0w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف تشهد اعادة افتتاح محطة وقود الحيدرية بعد تأهيل دام عدة اعوام | تقرير : محمد الغالبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف تشهد اعادة افتتاح محطة وقود الحيدرية بعد تأهيل دام عدة اعوام | تقرير : محمد الغالبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).