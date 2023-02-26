كأس رابطة المحترفين.. مانشستر يونايتد يعود لمنصات التتويج على حساب نيوكاسل

2023/02/26 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي مانشستر يونايتد على منافسه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، التي أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي"، مساء الأحد.

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