2023/02/26 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، قرارا بمنع استيراد الدواجن من 4 دول سجلت إصابات بإنفلونزا الطيور.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح للموقع الرسمي تابعته (بغداد اليوم) إن "الوزارة أصدرت قرارا وجهته إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والجهات المعنية بمنع استيراد الدواجن بأنواعها كافة من تركيا ورومانيا والنمسا وبوليفيا، كون تلك الدول سجلت إصابات مثبتة بمرض إنفلونزا الطيور".

وأشار إلى، أن "الدواجن المتوفرة في الأسواق المحلية لا خطر عليها وخضعت جميعها للفحوصات"، مبينا، أن "منع الاستيراد من تلك الدول لن يكون له أي أثر على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والوزارة تعمل على ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب إنفلونزا الطيور ..الزراعة تمنع استيراد الدواجن من 4 دول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب إنفلونزا الطيور ..الزراعة تمنع استيراد الدواجن من 4 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).