2023/02/26 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنكليزية بعد فوزه على نيوكاسل 2-0 في النهائي الذي جرى على استاد ويمبلي الشهير الأحد.

وسجل للشياطين الحمر؛ النجم البرازيلي كاسيميرو 33، وهداف الفريق ماركوس راشفورد 39.

وصار في جعبة مانشستر يونايتد 6 ألقاب في كأس الرابطة منفرداً في المركز الثاني بعد ليفربول الأول بـ9 ومان سيتي الثاني بـ8.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يغلب نيوكاسل ويتوج بكأس الرابطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يغلب نيوكاسل ويتوج بكأس الرابطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).