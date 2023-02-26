طقس جاف الى الاثنين وفرص لزخات مطر في العراق

2023/02/26 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع متنبئ جوي، حالة جفاف للأجواء خلال الأيام المقبلة في البلاد.

وقال صادق عطية في منشور على صحفته في الفيسبوك :"رياح مرتفع هابطة تسبب جفاف الأجواء في مدن البلاد، عدا مدن الجنوب".

ولفت الى "استمرار منخفض جوي يسبب أجواء غائمة جزئيا واستمرار فرص هطول زخات من الأمطار الخفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على فترات تستمر لغاية قبل ظهر الأثنين المقبل".

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