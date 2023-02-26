"التنفيذ أمر حاسم".. واشنطن ترحب بنتائج اجتماع العقبة

2023/02/26 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، بالتعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأحد، بشأن وقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

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