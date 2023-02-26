اتفاق مبدئي بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية بشأن النفط.. هذه التفاصيل

2023/02/26 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال عضو في وفد حكومة اقليم كردستان في بغداد بعد لقاء رئيس الوزراء “توصلنا الى اتفاق مبدئي بشأن الموازنة”.ووصل وفد حكومة اقليم كردستان الأحد، (26 شباط 2023)، الى بغداد، حيث التقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقالت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، عبر بيان، إن الاجتماع ناقش حصة إقليم كردستان في […]

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