2023/02/26 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: توّج مانشستر يونايتد بلقب كأس كاراباو لموسم 2022 – 2023 عقب...

ظهرت المقالة مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويتوج بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أولاً على المسلة.

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