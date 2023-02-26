2023/02/26 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت حكومة إقليم كردستان الوصول لاتفاق مبدئي مع بغداد حول مشروع...

ظهرت المقالة حكومة الإقليم تتحدث عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المركزية حول قانون الموازنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإقليم تتحدث عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المركزية حول قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإقليم تتحدث عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المركزية حول قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).