رياضيون يتفاعلون مع تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا

2023/02/26 | 22:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رياضيون مع تأهل نادي الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2022، بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة.

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