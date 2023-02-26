الزراعة تقرر منع استيراد الدواجن من 4 دول بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور

2023/02/26 | 23:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أنها أصدرت قرارا بمنع استيراد الدواجن من 4 دول سجلت إصابات بإنفلونزا الطيور.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح للقناة الرسمية: إن" الوزارة أصدرت قرارا وجهته إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والجهات المعنية بمنع استيراد الدواجن بأنواعها كافة من تركيا ورومانيا والنمسا وبوليفيا، كون تلك الدول سجلت إصابات مثبتة بمرض إنفلونزا الطيور".وأشار إلى، أن" الدواجن المتوفرة في الأسواق المحلية لا خطر عليها وخضعت جميعها للفحوصات"، مبينا، أن" منع الاستيراد من تلك الدول لن يكون له أي أثر على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والوزارة تعمل على ذلك".

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