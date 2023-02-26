الاستخبارات الأميركية: رئيس الصين أمر جيشه بالتأهب لغزو تايوان في 2027

2023/02/26 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إن تقارير بلاده الاستخباراتية تشير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أصدر تعليمات لجيش بلاده "بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027" على الرغم من الشكوك التي تنتابه حاليا بشأن قدرته على القيام بذلك نظرا لتجربة روسيا في حربها مع أوكرانيا.

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