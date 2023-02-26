2023/02/26 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 01oWYKnEG8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتل أربعة من الحشد العشائري في هجوم لداعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتل أربعة من الحشد العشائري في هجوم لداعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).