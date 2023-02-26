2023/02/26 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة كركوك، القبض على أحد منفذي الاعتداء على رجل المرور.

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبعد قيام ثلاثة أشخاص بالإعتداء على رجل مرور أثناء تأدية واجبه، تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتسجيل شكوى أصولية بحقهم، وتمكنت مفارز قيادة شرطة كركوك من القبض على أحد منفذي الاعتداء والتعرف على باقي الجناة".

وأشار معن الى "اصدار أمر القبض والتحري بحق المعتدين الفارين وسيكونوا قريبا في قبضة العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

من جانبها نوهت قيادة شرطة كركوك بأنه "لا توجد أي سلطة فوق القانون، ولن يكون هناك تساهل او تهاون في فرض هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تلقي القبض على أحد منفذي الاعتداء على رجل المرور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تلقي القبض على أحد منفذي الاعتداء على رجل المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).