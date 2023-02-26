توعدت بمنعه من الدولار.. مرشحة الرئاسة الامريكية تصنف العراق كـ

2023/02/26 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

عاودت المرشحة للرئاسة الامريكية من الأصول الهندية نيكي هايلي، هجومها مرة أخرى على مجموعة من دول العالم التي تصفها بالمعادية للولايات المتحدة الامريكية من بينها العراق، واعدة بـ"منع وصول سنت واحد" الى تلك الدول من العملة الامريكية الدولار.

المرشحة نشرت مقالا عبر موقعها الالكتروني أوردته شبكة ام اس ان الامريكية وترجمته (بغداد اليوم)، وصفت به دولا من بينها العراق بانها "دول عدوة" للولايات المتحدة الامريكية، منتقدة تقديم الإدارة الامريكية الحالية والسابقة الدعم لتلك الدول، والتي قالت انه وصل الى نحو 46 مليار دولار امريكي خلال السنوات الماضية

هايلي والتي اطلقت حملتها الانتخابية في الخامس عشر من الشهر الحالي، استخدمت علاقة العراق بايران وتعامله الاقتصادي معها كمبرر لمهاجمة الحكومة العراقية والأمريكية، مشددة على انها ستقوم باتخاذ إجراءات "تحرم" العراق من الحصول على أي دعم امريكي بمجرد توليها السلطة في البلاد.

وفي وقت سابق، وعدت المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية عن الحزب الجمهوري السياسية نيكي هيلي، بسلب "الدعم" المقدم من الولايات المتحدة للعراق في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.

هيلي وبحسب مضمون لصحيفة ذا هل الامريكية ترجمته (بغداد اليوم)، قالت ان "من حق دافعي الضرائب الأمريكيين معرفة اين تذهب أموالهم"، مضيفة أن "الشعب الأمريكي سيشعر بالصدمة في حال اكتشاف الدول والجهات الكارهة والمعادية لامريكا التي تحصل على دعم منها".

المرشحة الامريكية اكدت أيضا ان "الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا الى العراق وصل الى نحو مليار دولار امريكي خلال الأعوام القليلة الماضية، مشددة على ان "العراق يحسن علاقاته بالقتلة والمجرمين ممن يصرخون الموت لامريكا في الشوارع".

واضافت أن "هذه الأمور تحصل حتى قبل تولي الرئيس الحالي جو بايدن السلطة، وما تزال مستمرة وقد حان الوقت لمنع الدعم الأمريكي عن البلدان التي تكرهنا"، على حد وصفها.

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