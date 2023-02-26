بعد لقائها برئيس الجمهورية.. السفيرة الامريكية تتفادى ذكر أزمة المياه

2023/02/26 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

تفادت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي، الحديث عن أزمة المياه التي يعاني منها العراق خلال بيانها الرسمي عن المقابلة التي جرت مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، مكتفية بالتأكيد على دعم الولايات المتحدة للعراق في مجال الطاقة.

وأكدت السفيرة الامريكية بحسب تغريدة ترجمتها (بغداد اليوم)، على إلتزام بلادها بدعم العراق في مجال الطاقة وزيادة "دوره" في المنطقة بالإضافة الى دعم القطاع الخاص، دون ان تشير الى أزمة المياه التي تحدث بها الرئيس رشيد خلال مقابلته مع السفيرة.

وكانت الصحافة الأجنبية دقت اليوم الأحد ناقوس الخطر بعد نشر وكالة (فرانس برس)، تقريرا تحدثت خلاله عن جفاف "جزء كبير" من نهر الفرات في محافظة ذي قار وبعض مناطق جنوبي العراق، مشددة على ان تعاظم الازمة المتوقع خلال الصيف المقبل سيقود الى "نتائج كارثية" على البلاد.

من جانبها حملت السلطات العراقية، تركيا مسؤولية جفاف الأنهار العراقية، معلنة عن سلسلة من الإجراءات لتفادي الأزمة من خلال إطلاق كميات مياه من الخزين العراقي، الأمر الذي ذكره الرئيس عبد اللطيف رشيد خلال مقابلته مع السفيرة الأمريكي بحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أشار خلال استقباله اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوفسكي، إلى أهمية أن يتبنى مؤتمر نيويورك للمياه معالجات جذرية لملف المياه والتغيرات المناخية إذ يعد العراق من أكثر البلدان المتضررة جراء شحة المياه والجفاف.

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