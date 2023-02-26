القانونية النيابية: الموازنة ستقدم الى البرلمان في أذار المقبل

2023/02/26 | 23:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، موحد وصول الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023 الى مجلس النواب في أذار المقبل.وقال نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”موازنة العام 2023 ستقدم لمجلس النواب في اذار المقبل، وستكون انفجارية حيث ستسلط الضوء على رفع معيشة المواطن العراقي”.واضاف ان “الموازنة ستتضمن مشاريع استراتيجية وخدمية كبيرة، بعضها مدرج ضمن قانون الدعم الغذائي الطارئ”.وتابع الساعدي “كما سيتم تسليط الضوء على البنى التحتية في جميع المحافظات وهنالك نية لمحاسبة جميع المقصرين في ملف الخدمات والاعمار”.

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