2023/02/26 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، شروعها بتشكيل فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل والدة الطبيب قسور الطريحي والطبيبة أزهار الطريحي داخل منزلها في حي المثنى.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل والدة طبيب في النجف المركز الخبري الوطني.

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