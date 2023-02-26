إتحاد الكرة يُأجل بطولة الرجال العاشرة لإشعار آخر

2023/02/26 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر اتحادُ غرب آسيا لكرةِ القدم،اليوم الاحد، تأجيلَ بطولة الرجال العاشرة إلى موعدٍ لاحق.وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي تلقاه/ المركز الخبري الوطني /ان “قرار تأجيل البطولة جاء عقب الاجتماع الذي […]

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