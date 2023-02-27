برلماني يحدد معوقات إقرار قانون سلم الرواتب الموحد

2023/02/27 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن دولة القانون حسين مردان، اليوم الاحد، عن اهم المعوقات التي تقف امام تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الموحد رغم وجود اجماع نيابي على ذلك.

وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون سلم الرواتب يواجه مشاكل ومعوقات كثيرة تشريعية منها وأخرى سياسية تقف امام إعادة النظر به رغم وجود توافق نيابي على تعديله”.

وأضاف، ان ” كتلة دولة القانون ستركز في دراستها حول تعديل قانون سلم رواتب الموظفين على الوزارات والهيئات صاحبة المرتبات المنخفضة كالزراعة والاسكان والاعمار والثقافة”.

وأشار مردان الى ان ” هناك سعي نيابي لتعديل رواتب بعض الوزارات وايصالها الى المستوى المطلوب”.

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