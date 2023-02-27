مدرب برشلونة: لعبنا أسوأ مباراة بالموسم وأعتذر للجماهير

2023/02/27 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعتذر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، للجماهير الكتالونية، عقب الخسارة أمام ألميريا بنتيجة (1-0) مساء الأحد، على ملعب "ألعاب البحر الأبيض"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "منزعج للغاية لأننا لعبنا أسوأ مباراة في الموسم خاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "لم نظهر شغفنا للفوز بالمباراة، وكان يوما صعبا، لكننا مازلنا في الصدارة بفارق 7 نقاط، ونعتذر للجماهير والفوز بالليجا سيمثل مهمة صعبة".

وتابع: "لاحظنا القليل من الإرهاق، ولهذا السبب قمت بالمداورة، وضاعت فرصة ذهبية للتسجيل".

وأوضح: "لقد جربنا كل شيء، لكن في النهاية لعبنا بطريقة (3-4-3) ومع تقدم أراوخو سنحت لنا الفرص".

واستكمل: "ألميريا لعب بمخاطرة كبيرة، جاء الشوط الثاني مختلفا لكن كان قد فات الأوان، حيث دافعوا بشكل جيد للغاية".

وعن تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة وغيابه ضد فالنسيا، علق: "إنه خطأي، وسأنفذ العقوبة وهذا كل شيء".

وواصل: "سيكون الفوز بالألقاب أمرا صعبا، فنحن نتنافس مع ريال مدريد، ويجب أن نبذل المزيد من الجهد".

وأتم: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأنه لم يكن يوما للخسارة".

بهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ورفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز 15.

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