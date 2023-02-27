وزير العمل: مهمة الوزارة صعبة وتقارير نصف شهرية لمحاربة فساد بشركات كبرى

2023/02/27 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

‏وصف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الأحد، مهمة وزارته بـ"الصعبة"، موجها "بوضع آلية جديدة لعمل الشركات المرخصة والجديدة في العراق وكذلك ترخيص العمل لكل شركة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان الأسدي "ترأس اجتماعا لهيئة الرأي ضم الوكلاء والمديرين العامين للوزارة ودوائرها وهيئاتها اليوم وشدد خلاله "على حسم مجمل القضايا التي تخص عمل الوزارة خلال أربعة أشهر مضت خصوصا ما يتعلق بتقييم عمل الوكلاء والمديرين العامين كلٌ حسب دائرته لتحديد مواقع الاخفاق والنجاح".

ولفت الى، ان "هناك مهمة كبيرة في محاربة الفساد في الشركات الكبرى وهو واجب المديرين العامين على أن يكون تقييم الدوائر في كل 15 يوما وتقديم تقرير دوري لبيان الخلل".

وأوضح الأسدي، ان "مهمة الوزارة صعبة وليست سهلة لكونها وزارة انسانية تعنى برعاية طبقة كبيرة من الفقراء،" مشيراً الى، ان "هناك مهمة أخرى تتعلق بالمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية إذ يجب كشف هؤلاء حتى لا يأخذ أحد حقوق المستحقين الحقيقيين".

وبين، ان "الوزارة ستعمل على التعاون مع الشركات الكبرى لعمل أتمتة الوزارة، إذ ستكون أولى الوزارات التي ستعمل على الأتمتة في دوائرها وهيئاتها".

وأشار البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي على جدول الأعمال، منها البرنامج الحكومي ومناقشة تعديل فقرات في قانون الحماية الاجتماعية تخص اليتيم، فضلا عن مناقشة قضايا تخص دائرتي العمل والتدريب المهني، والتقاعد والضمان الاجتماعي".

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