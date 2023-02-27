برشلونة يخسر أمام ألميريا

2023/02/27 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ألميريا انتصارا ثمينا على

برشلونة، بنتيجة (1-0) مساء اليوم الأحد،

على ستاد "ألعاب البحر الأبيض"، ضمن

منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد البلال

توريه في الدقيقة 24.

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