شرطة النجف تصدر توضيحاً حول حادث مقتل والدة الدكتور قسور الطريحي

2023/02/27 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة في محافظة النجف

الأشرف، اليوم الأحد، شروعها بتشكيل

فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل

والدة الدكتور قسور الطريحي والدكتورة

أزهار الطريحي داخل منزلها في حي

المثنى.

وأوضحت قيادة ا

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