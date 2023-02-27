ممثل المرجع السيستاني خلال افتتاحه مشروع طبي:كربلاء ستكون القبلة الطبية لكل العراقيين(صور)

2023/02/27 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي

الكربلائي ان مدينة كربلاء المقدسة

ستكون القبلة الطبية لكل العراقيين،

مشيرا الى اننا نسعى ونعمل مع الاخوة

لنرتقي في تقديم هذه الخدمات الا ان نصل

بتوفيق الله تعالى وب

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