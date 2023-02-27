الصدر ينشر ’أوامر أخلاقية وعقلائية’ بخصوص الزلازل.. ويحذر من القادم

2023/02/27 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عشر نصائح وذلك بالتزامن مع الزلازل والهزات الأرضية التي يشهدها العالم.

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